Вакцини від Covid-19 немає – експерт закликав не купувати зайві ліки

Українцям не потрібно купувати різні ліки, про ефективність яких в боротьбі з коронавірусом з’являється інформація у тих чи інших джерелах.

Це призведе лише до розтрати грошей, а самолікування зашкодить здоров’ю. Фахівці радять чекати вакцини від Covid-19. І коли її винайдуть, обов’язково зробити щеплення.

– Потрібно чекати вакцину. Буде вакцина – буде результат. І коли вона з’явиться, вакцинуватися потрібно. Думаю, це зроблять обов’язковим. Поки є колективний імунітет, ми можемо не боятися, – каже екс-заступник головного санітарного лікаря Києва Юлій Жигалов.

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На його думку, плачевна ситуація в Україні з хворобами, які світ давно поборов, пов’язана з небажанням вакцинуватися.

– Чому у нас пішло зростання туберкульозу, кору? Все від небажання робити щеплення. Це ослаблення імунітету, це хронічні захворювання, це діти, які потім все життя живуть на таблетках, – продовжує фахівець.

Звичайно, не варто закривати очі на можливість смертей, які спровокує засіб проти коронавірусу, але від цього ніхто не застрахований.

Як прогнозує експерт, імовірно, вакцина, яку створять, буде комбінована – проти коронавірусу та інших уже відомих хвороб.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи допомагає вакцина БЦЖ боротися з коронавірусом.