Вчені знайшли нові осередки розмноження коронавірусу в тілі людини

Коронавірус може поширюватися у верхніх дихальних шляхах і кишечнику людини. Раніше передбачалося, що Covid-19 розмножується тільки в легенях.

Німецькі та британські вчені провели детальний аналіз дев’яти випадків захворювання коронавірусом.

У кожного інфікованого вміст вірусу в зразках з глотки був дуже високим протягом першого тижня після виявлення симптомів захворювання.

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Також у одного хворого у верхніх дихальних шляхах і легенях були знайдені різні штами коронавірусу, що говорить про їх незалежний один від одного розвиток.

На думку вчених, наявність Covid-19 в глотці сприяє непомітній передачі інфекції від хворих з легкою формою.

До слова, поки дослідження не пройшло рецензування.

Нагадаємо, діарея може бути вторинним шляхом передачі коронавірусу. До таких висновків прийшли китайські та американські дослідники після публікації даних щодо пацієнтів з новими симптомами.

Джерело: Nature