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Комаровський розповів, як заражають хворі на Covid-19 в інкубаційному періоді

Доктор Євген Комаровський розповів, як заражають хворі на коронавірус в інкубаційному періоді.

На думку фахівця, є прямий зв’язок між інтенсивністю симптомів у цей період і тим, наскільки активно хворий на Covid-19 може поширювати вірус.

– Якщо є кашель і чхання, то хворий активно поширюєте вірус. Якщо у нього симптомів немає, то повинен бути дуже тісний контакт, – каже Комаровський.

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Заразитися від хворого на коронавірус, у якого немає симптомів, можна під час:

  • поцілунків та обіймів;
  • спільної трапези;
  • перебування з ним у приміщенні, яке не провітрюється.

– Це поцілунки, спільна трапеза, коли ви з однієї ложки їсте, спільна зубна щітка, тривале перебування у приміщенні, – додає доктор Комаровський.

Ймовірність заразитися від людини без симптомів досить низька, але вона є, підсумовує експерт.

Раніше доктор Євген Комаровський розповів, чому в Україні немає тотальної смертності від коронавірусу Covid-19.

Джерело: Євген Комаровський

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