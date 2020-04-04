Як правильно носити медичну маску та рукавички – рекомендації МОЗ

Неправильне використання медичних масок знижує їхню ефективність. Тому МОЗ пояснює, як правильно носити маску і рукавички, а також як їх утилізувати.

Як одягати маску:

Закиньте резинки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот.

Маску потрібно змінювати, щойно вона стала вологою.

Маску потрібно змінювати щочотири години.

Не можна:

чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, то помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком; використовувати маску повторно; використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.

Коли знімаєте маску, то не торкайтеся до зовнішньої поверхні. Візьміть її за резинки, згорніть і викиньте у смітник.

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Крім того, у МОЗ пояснють, що рукавички потрібно застосовувати, коли:

є передбачуваний безпосередній контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та потенційно інфікованими матеріалами;

є безпосередній контакт із пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;

під час роботи із потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, що використовують під час догляду за хворими.

Як знімати рукавички:

зачепіть її на рівні долоні іншою рукою в рукавичці та обережно зніміть; тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці; просуньте пальці руки без рукавички на зап’ясті під рукавичку, що залишилася, та зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.

Також потрібно пам’ятати, що рукавички заборонено мити чи обробляти дезінфектантами для повторного використання.

До слова, респіраторні маски типу №95 можна використовувати повторно. Як дезінфікувати респіратори та маски – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ