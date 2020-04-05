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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Covid-19 небезпечний для молоді і тих, хто веде здоровий спосіб життя – ВООЗ

Серед молодих і здорових людей починають частішати випадки тяжкого перебігу Covid-19.

– Зараз ми бачимо підвищення рівня захворюваності серед людей молодого віку і звертаємо увагу на те, що симптоми і перебіг захворювання у них досить важкі, – сказала прес-секретар ВООЗ Маргарет Харріс.

За її словами, коронавірус не мутував, але його поширення стало настільки масштабним, що всі люди стали зараз уразливими.

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За даними ВООЗ, серед заражених коронавірусом є спортсмени і люди, які дотримуються здорового способу життя.

Нагадаємо, вчені знайшли нові осередки розмноження коронавірусу в тілі людини. Covid-19 може поширюватися у верхніх дихальних шляхах і кишечнику людини. Раніше передбачалося, що він розмножується тільки в легенях.

Джерело: Corona 24

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