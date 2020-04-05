Лікування Covid-19: хворим спробують перелити плазму тих, хто вже одужав

У Франції розпочинають дослідження переливання плазми крові від людей, які вилікували від Covid-19, пацієнтам з гострою фазою коронавірусу.

Переливання організовують державні паризькі лікарні, Французький банк крові та Національний інститут охорони здоров’я і медичних досліджень.

– Плазма крові людей, які вилікувалися, має антитіла, які борються з коронавірусом. При переливанні вони можуть передатися хворим та допомогти боротися з Covid-19, – зазначають вчені.

Читайте: Covid-19 небезпечний для молоді і тих, хто веде здоровий спосіб життя – ВООЗ

Плазму візьмуть у 200 пацієнтів, які вилікувалися щонайменше 14 днів тому. Її переллють хворим, що лікуються у паризьких лікарнях.

Оцінювати результати досліджень можна буде через 2-3 тижні, кажуть вчені.

Нагадаємо, фонд китайського мільярдера Джека Ма організував видання та переклад російською мовою методичних рекомендацій з боротьби з вірусом Covid-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян.