Алергія робить людину більш сприйнятливою до бактерiй та вiрусiв, зокрема до коронавірусу. Тому людям, які мають алергiю до пилку дерев та інших алергенів, варто бути уважнішими до свого здоров’я.

Алергія порушує місцевий та системний імунітет, через що людина чутливіша до iнфекцiї та має бiльшу ймовірність заразитися вірусом, говорить кандидат медичних наук, головний лікар клініки імунології та алергології, президент Української школи молекулярної імунології та алергології Олександр Назаренко.

– По-перше, є алергiчні запалення слизових оболонок горла та носа. І це зменшує місцевий захисний імунітет. Слизові більш вразливі до бактеріальних та вірусних інфекцій. По-друге, у пацiєнта з алергією є дисфункція імунної системи. Вона неправильно реагує на пилок та iншi алергени, зменшуючи свою активність проти бактерій та вірусів, – каже Олександр Назаренко.

Читайте: Карантин в Україні: усе, що треба знати, та останні новини

Лікар радить людям з алергією максимально зменшити контакт з пилком та пройти алерген-специфiчну імутерапію.

– Аби не заразитися коронавірусом, треба залишатися вдома, ретельно та часто прибирати у квартирі, обережно провітрювати приміщення, щоб не потрапляв пилок. Крім того, треба проходити алерген-специфiчну імунотерапію, яка значно зменшує реакцiю на пилок та підвищує протибактеріальний та противірусний імунітет, – додає Олександр Назаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які препарати мають бути в аптечці під час карантину.