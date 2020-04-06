Чи можна заразитися коронавірусом від квітучих дерев

У сезон цвітіння дерев варто утриматися від нюхання квітів, які ростуть біля дороги або у місцях великого скупчення людей.

Хоча шанс у такий спосіб заразитися коронавірусом мізерний, але він все-таки є. Людина, яка підійшла до квітів, не може бути певна, що за кілька хвилин до цього на неї не покашляв хворий на Covid-19.

– Передача вірусу йде не через повітря, а через контакт. Вірус поширюється, коли потрапляє на предмети побуту і його беруть руками інші люди. На вулиці він дуже нестійкий, на нього швидко діє ультрафіолет, – каже кандидат медичних наук, головний лікар клініки імунології та алергології, президент Української школи молекулярної імунології та алергології Олександр Назаренко.

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Але все одно лікар радить утриматися від нюхання квітів, особливо тим, у кого цвітіння дерев викликає алергічні реакції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як мають поводити себе алергіки під час пандемії коронавірусу.