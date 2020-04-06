Ізраїльські біологи отримали антитіла проти коронавірусу

У Ізраїльському інституті біологічних досліджень у Нес-Ціоні дослідникам вдалося отримати антитіла проти коронавірусу.

Їх отримали із зразків крові, взятих у пацієнтів і тварин, які видужали.

Дослідники зазначили, що це ще далеко не вакцина. Однак антитіла є першим кроком на шляху до вакцинації.

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Крім того, завдяки отриманим антитілам, виробництво ліків від коронавірусу може початися набагато раніше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, раніше у США першим добровольцям ввели вакцину від коронавірусу. Всього у тестах візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років.

Джерело: Mako