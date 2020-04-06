Пандемія коронавірусу у світі може закінчитися після появи так званого колективного імунітету. Це станеться, коли достатня кількість людей буде захищена від вірусу.

Для того, щоб це зробити, є два шляхи. Один із них – це щеплення, над створенням якого наразі працюють науковці.

Інший шлях передбачає, що велика кількість повинна заразитися коронавірусом і одужати, щоб отримати імунітет у процесі.

Головний науковий радник уряду Великої Британії Патрій Велленс підрахував, що для появи колективного імунітету одужати від Covid-19 повинні 60% населення.

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Наразі ж країни використовують стратегію блокування всього руху, щоб сповільнити поширення вірусу. Вони запроваджують карантин і закликають громадян лишатися вдома.

Це робиться для того, щоб не допустити значного спалаху зараження, який може спричинити велику кількість смертей через нестачу медичних ресурсів.

На думку заступника голови медичної служби Британії Дженні Гарріс, послаблювати карантинні обмеження можна через два-три, а найкраще шість місяців.

А от професор з нових інфекційних хвороб Аннеліс Вілдер-Сміт з Лондонської школи гігієни й тропічної медицини переконана, що карантин повинен тривати, поки скорочення випадків зараження не буде спостерігатися щонайменше два тижні.

Тим часом науковці й далі працюють над створенням вакцини від коронавірусу. Деякі з них ставлять собі за мету зробити її за 12-18 місяців.

Однак є припущення, що людству може пощастити, якщо коронавірус відступить з літнім потеплінням у північній півкулі Землі. До прикладу, епідемії грипу припиняються зі зміною сезонів.

Але поки не відомо, чи вплине погода на новий коронавірус.

До слова, раніше лікарі також зробили прогноз, коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні.