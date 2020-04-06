Комаровський розповів, яким милом мити руки, щоб “змити” коронавірус

Для миття рук варто використовувати найпростіші і дешеві марки мила.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Чим мило простіше, чим воно “отруйніше”, тим вище концентрація лугу, тим активніше воно розчиняє жирову плівку і тим активніше воно діє проти вірусу, – сказав він.

Читайте: Комаровський розповів, чи можна дезінфікувати маски праскою

Комаровський підкреслив, що головне мити руки з милом не менше 20 секунд, а краще 30.

Раніше Комаровський сказав, що медичні маски можна дезінфікувати в мікрохвильовці. Педіатр розповів, як правильно це робити.