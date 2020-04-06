Комаровський розповів, яким милом мити руки, щоб “змити” коронавірус

Для миття рук варто використовувати найпростіші і дешеві марки мила.
Про це розповів педіатр Євген Комаровський.
– Чим мило простіше, чим воно “отруйніше”, тим вище концентрація лугу, тим активніше воно розчиняє жирову плівку і тим активніше воно діє проти вірусу, – сказав він.
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Комаровський підкреслив, що головне мити руки з милом не менше 20 секунд, а краще 30.
Раніше Комаровський сказав, що медичні маски можна дезінфікувати в мікрохвильовці. Педіатр розповів, як правильно це робити.