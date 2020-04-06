Протипаразитарний препарат івермектин може виявитися дієвим під час лікування коронавірусу.

Про це заявили австралійські вчені за результатами дослідження у пробірці.

Одна доза івермектину видалила усю вірусну РНК протягом 48 годин, а за 24 години РНК значно скоротилася, розповіла доктор з Інституту біомедичних досліджень Монаша Кайлі Вагстафф.

Учені наголосили, що препарат ще має пройти випробування на людях, щоб його можна було рекомендувати для лікування коронавірусу.

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Нині івермектин застосовують для лікування у людей корости, гельмінтозів, міазу.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи допомагає препарат тоцілізумаб у лікуванні коронавірусу.

Джерело: Antiviral Research