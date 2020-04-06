Якщо ви маєте проблеми зі сном через те, що постійно думаєте про свій бізнес чи недостатньо втомлюєтеся під час самоізоляції – існують незвичайні прийоми заспокоєння розуму, які напрочуд ефективні.

Дихайте методом 4-7-8

Коли ви уповільнюєте дихання, ви активізуєте свій блукаючий нерв, який передає сигнали від мозку до тіла. Під час видихів він говорить вашому серцю сповільнюватися, що допомагає розслабитися.

Спокійно вдихніть через ніс протягом 4 секунд;

Затримайте дихання на 7 секунд;

Видихніть із шумом через відкритий рот, рахуючи 8 секунд;

Повторіть цикл чотири рази.

Візуалізуйте себе під час заняття, яке ви робите добре

Науково доведено, що візуалізація допомагає людям швидше заснути. Поширена техніка – візуалізувати себе в спокійному місці, наприклад, на пляжі.

Радимо трошки інший метод – спробуйте уявити себе з пензлем біля полотна або на кухні під час приготування улюбленої страви. Це має бути заняття, яке ви робите добре, і яке робить вас щасливим.

Читайте: Як залишатися у формі під час карантину – ВООЗ назвала 5 активностей

Постукайте ритмічно, але легенько, по ногах

Легенько постукайте по кожній нозі, чергуючи їх, приблизно чотири рази на секунду. Потім додайте вдих і видих на кожні чотири постукування. Продовжуйте три хвилини, після чого стукайте повільніше і повільніше протягом останніх 30 секунд.

Закінчивши, ви повинні відчувати себе більш розслабленими через схильність мозку втягуватися в ритмічний малюнок.

До слова, раніше Факти ICTV публікували більш традиційні методи, як швидко заснути.