PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Три ефективних способи заснути, які здадуться дивними

Якщо ви маєте проблеми зі сном через те, що постійно думаєте про свій бізнес чи недостатньо втомлюєтеся під час самоізоляції – існують незвичайні прийоми заспокоєння розуму, які напрочуд ефективні.

Дихайте методом 4-7-8

Коли ви уповільнюєте дихання, ви активізуєте свій блукаючий нерв, який передає сигнали від мозку до тіла. Під час видихів він говорить вашому серцю сповільнюватися, що допомагає розслабитися.

  • Спокійно вдихніть через ніс протягом 4 секунд;
  • Затримайте дихання на 7 секунд;
  • Видихніть із шумом через відкритий рот, рахуючи 8 секунд;
  • Повторіть цикл чотири рази.

Візуалізуйте себе під час заняття, яке ви робите добре

Науково доведено, що візуалізація допомагає людям швидше заснути. Поширена техніка – візуалізувати себе в спокійному місці, наприклад, на пляжі.

Радимо трошки інший метод – спробуйте уявити себе з пензлем біля полотна або на кухні під час приготування улюбленої страви. Це має бути заняття, яке ви робите добре, і яке робить вас щасливим.

Читайте: Як залишатися у формі під час карантину – ВООЗ назвала 5 активностей

Постукайте ритмічно, але легенько, по ногах

Легенько постукайте по кожній нозі, чергуючи їх, приблизно чотири рази на секунду. Потім додайте вдих і видих на кожні чотири постукування. Продовжуйте три хвилини, після чого стукайте повільніше і повільніше протягом останніх 30 секунд.

Закінчивши, ви повинні відчувати себе більш розслабленими через схильність мозку втягуватися в ритмічний малюнок.

До слова, раніше Факти ICTV публікували більш традиційні методи, як швидко заснути.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка