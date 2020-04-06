Якщо ви маєте проблеми зі сном через те, що постійно думаєте про свій бізнес чи недостатньо втомлюєтеся під час самоізоляції – існують незвичайні прийоми заспокоєння розуму, які напрочуд ефективні.
Дихайте методом 4-7-8
Коли ви уповільнюєте дихання, ви активізуєте свій блукаючий нерв, який передає сигнали від мозку до тіла. Під час видихів він говорить вашому серцю сповільнюватися, що допомагає розслабитися.
- Спокійно вдихніть через ніс протягом 4 секунд;
- Затримайте дихання на 7 секунд;
- Видихніть із шумом через відкритий рот, рахуючи 8 секунд;
- Повторіть цикл чотири рази.
Візуалізуйте себе під час заняття, яке ви робите добре
Науково доведено, що візуалізація допомагає людям швидше заснути. Поширена техніка – візуалізувати себе в спокійному місці, наприклад, на пляжі.
Радимо трошки інший метод – спробуйте уявити себе з пензлем біля полотна або на кухні під час приготування улюбленої страви. Це має бути заняття, яке ви робите добре, і яке робить вас щасливим.
Читайте: Як залишатися у формі під час карантину – ВООЗ назвала 5 активностей
Постукайте ритмічно, але легенько, по ногах
Легенько постукайте по кожній нозі, чергуючи їх, приблизно чотири рази на секунду. Потім додайте вдих і видих на кожні чотири постукування. Продовжуйте три хвилини, після чого стукайте повільніше і повільніше протягом останніх 30 секунд.
Закінчивши, ви повинні відчувати себе більш розслабленими через схильність мозку втягуватися в ритмічний малюнок.
До слова, раніше Факти ICTV публікували більш традиційні методи, як швидко заснути.