Як правильно дезінфікувати речі після повернення з вулиці – поради МОЗ

Дезінфекція – обов’язкова процедура для запобігання поширенню коронавірусу.
Як саме її проводити, коли ви повертаєтеся з вулиці, розповідає лікар-анестезіолог, експерт міністерства охорони здоров’я Сергій Дубров.
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Повернувшись додому, спочатку треба зняти засоби захисту. Спершу – рукавички, не торкаючись ними шкіри рук. Далі потрібно:
- обробити руки антисептиком і зняти маску з обличчя за резинки, не торкаючись зовнішнього боку маски. Використану маску покласти у герметичний пакет для сміття;
- зняти верхній одяг, не обтрушуючи його. Верхній одяг бажано зберігати в чохлах, окремо від іншого одягу;
- помити руки з милом не менше 30 секунд;
- одягнути чисті гумові рукавички і обробити антисептиком ручки сумки, ключі, гаманець, телефон та інші речі, що контактували з руками на вулиці. Провести дезінфекцію дверних ручок;
- обробити антисептиком взуття. Його слід зберігати в одному й тому самому місці, регулярно протирати його розчином хлору;
- придбані продукти в упаковках потрібно вимити мильним розчином та великою кількістю проточної води. Фрукти та овочі також слід мити мильним розчином.
– Після цього одноразові гумові рукавички потрібно утилізувати. Багаторазові рукавички можн мити мильним розчином. Завершивши всі процедури, потрібно помити руки з милом, – каже Сергій Дубов.
Раніше на сайті Факти ICTV вийшов матеріал, про те, як правильно дезінфікувати окуляри після вулиці. Адже до них торкаються щоразу, коли намагаються поправити.
Джерело: Лікарі-експерти МОЗ