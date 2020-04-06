Як правильно дезінфікувати речі після повернення з вулиці – поради МОЗ

Дезінфекція – обов’язкова процедура для запобігання поширенню коронавірусу.

Як саме її проводити, коли ви повертаєтеся з вулиці, розповідає лікар-анестезіолог, експерт міністерства охорони здоров’я Сергій Дубров.

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Повернувшись додому, спочатку треба зняти засоби захисту. Спершу – рукавички, не торкаючись ними шкіри рук. Далі потрібно:

обробити руки антисептиком і зняти маску з обличчя за резинки, не торкаючись зовнішнього боку маски. Використану маску покласти у герметичний пакет для сміття;

зняти верхній одяг, не обтрушуючи його. Верхній одяг бажано зберігати в чохлах, окремо від іншого одягу;

помити руки з милом не менше 30 секунд;

одягнути чисті гумові рукавички і обробити антисептиком ручки сумки, ключі, гаманець, телефон та інші речі, що контактували з руками на вулиці. Провести дезінфекцію дверних ручок;

обробити антисептиком взуття. Його слід зберігати в одному й тому самому місці, регулярно протирати його розчином хлору;

придбані продукти в упаковках потрібно вимити мильним розчином та великою кількістю проточної води. Фрукти та овочі також слід мити мильним розчином.

– Після цього одноразові гумові рукавички потрібно утилізувати. Багаторазові рукавички можн мити мильним розчином. Завершивши всі процедури, потрібно помити руки з милом, – каже Сергій Дубов.

Раніше на сайті Факти ICTV вийшов матеріал, про те, як правильно дезінфікувати окуляри після вулиці. Адже до них торкаються щоразу, коли намагаються поправити.

Джерело: Лікарі-експерти МОЗ