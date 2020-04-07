Експерименти заради життя: як медики знаходять ліки проти коронавірусу

Народні депутати, котрих коронавірус також не оминув, ухвалили два медичні закони. Вони дозволяють для боротьби з Covid-19 препарати, які раніше в Україні не використовували. Тобто, якщо пацієнт дає згоду, медики можуть застосовувати препарати для лікування інших хвороб. Зокрема і незареєстровані в Україні. Але за умови, що вони були ефективними під час боротьби з Covid-19 у США, ЄС, Британії, Швейцарії, Японії, Китаї, Австралії, Канаді та Ізраїлі.

У світі розпочалася справжні перегони у пошуку найбільш дієвого способу порятунку від Covid-19. Приміром, у США з’ясували, що антитіла з крові тих, хто нещодавно перехворів, можуть допомагати під час лікування інфікованих. Медзаклади закликають тих, хто одужав, приходити, щоб здати такий аналіз.

Позитивний ефект також дають ліки проти ВІЛ, вірусу Ебола та малярії. Найбільшу ставку роблять на протималярійний препарат – хлорохін. Його навіть у своїй промові згадав президент Трамп. Цей препарат одним із перших став призначати американський лікар Володимир Зеленко, який до речі, народився у Києві. Він стверджує: від коронавірусу вже врятував майже 700 хворих. Схема така: антибіотик, хлорохін плюс цинк.

У клініках Італії лікують одразу за кількома експериментальними програмами. Ті, які давали ефект у Китаї та Бельгії. Але згодом лікарі і самі знайшли дієвий спосіб.

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Українські медики, як і їхні закордонні колеги, ламають голови – як же краще рятувати хворих на Covid-19? Вони кажуть: не страшний сам коронавірус, як його удар по імунітету. Міністерство охорони здоров’я нарешті затвердило єдиний протокол лікування коронавірусу. І там вже фігурують ті препарати, що застосовували в європейських та американських клініках.

Правда, у міністерстві зазначають: ставки на єдиний метод під час лікування не буде. Оскільки науковці ще досліджують вірус і цілком можливо, що в будь-який момент з’являться ефективніші препарати. Та українська медицина вже зіштовхнулася з новою проблемою. Щойно у світі заговорили про дієвість, основні виробники хлорохіну – Індія, Британія та Угорщина – заборонили експорт. Українські фармвиробники встигли замовити партію сировини ще до ажіотажу. І заявляють: готові забезпечити лікарні препаратом. Принаймні, на найближчий час.

Медики припустили, що хвиля важких форм коронавірусу в Україні може бути меншою, аніж в старій Європі. Нас може врятувати БЦЖ – щеплення проти туберкульозу, яке роблять ще від народження. У багатьох країнах, де рахунок вже пішов на десятки тисяч інфікованих, від такого вакцинування давно відмовилися.

Попри розбіжність думок, досліджувати вплив вакцини БЦЖ взялися вже науковці у Нідерландах, Австралії, Великій Британії та Канаді. Але так чи інакше, як лікувати коронавірус – поки головоломка для медиків всього свiту. Методи пiдбирають буквально навпомацки. І українські лікарі не виняток.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ліки від коронавірусу починають тестувати в США.