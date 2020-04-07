Скільки часу Сovid-19 живе на масках

Коронавірус може зберігатися використаних марлевих масках до тижня.
Про це повідомляє група експертів Гонконзького університету та американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.
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Скільки часу Сovid-19 живе на інших поверхнях:
- друкований і цигарковий папір – менше трьох годин;
- оброблена деревина та бавовна – зник на другий день;
- скло і банкноти – повністю зник на четвертий день;
- нержавіюча сталь та пластик – від чотирьох до семи днів.
До слова, респіраторні маски типу №95 можна використовувати повторно. Як дезінфікувати респіратори та маски – читайте на Фактах ICTV.