Скільки часу Сovid-19 живе на масках

Коронавірус може зберігатися використаних марлевих масках до тижня.

Про це повідомляє група експертів Гонконзького університету та американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

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Скільки часу Сovid-19 живе на інших поверхнях:

друкований і цигарковий папір – менше трьох годин;

оброблена деревина та бавовна – зник на другий день;

скло і банкноти – повністю зник на четвертий день;

нержавіюча сталь та пластик – від чотирьох до семи днів.

До слова, респіраторні маски типу №95 можна використовувати повторно. Як дезінфікувати респіратори та маски – читайте на Фактах ICTV.