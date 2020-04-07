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Факти / Lifestyle

Скільки часу Сovid-19 живе на масках

Коронавірус може зберігатися використаних марлевих масках до тижня.

Про це повідомляє група експертів Гонконзького університету та американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань.

Читайте: Як правильно носити медичну маску та рукавички – рекомендації МОЗ

Скільки часу Сovid-19 живе на інших поверхнях:

  • друкований і цигарковий папір – менше трьох годин;
  • оброблена деревина та бавовна – зник на другий день;
  • скло і банкноти – повністю зник на четвертий день;
  • нержавіюча сталь та пластик – від чотирьох до семи днів.

До слова, респіраторні маски типу №95 можна використовувати повторно. Як дезінфікувати респіратори та маски – читайте на Фактах ICTV.

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