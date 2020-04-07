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Факти / Lifestyle

Tesla ventilator: Ілон Маск розробив прототип апаратів для пацієнтів з Covid-19

У компанії Tesla Ілона Маска розробили прототип апарата вентиляції легень для пацієнтів з коронавірусом Covid-19.

Відео з цією розробкою було опубліковано на їхньому Youtube-каналі.

Значна частина прототипу вентиляторів змонтована з автомобільних деталей Tesla Model 3.

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На відео усі інженери в хірургічних масках і рукавичках.

Вони демонструють головну відмінність прототипу від звичайних апаратів: його можна сконструювати без компресорів та насосів, а на якісних автомобільних деталях.

Інженери продовжують додаткові тестування та удосконалюють модель, тому коли саме вона буде готова – наразі невідомо.

Нагадаємо, 25 березня Ілон Маск анонсував відкриття заводу Tesla для виробництва апаратів штучної вентиляції легень.

Джерело: Forbes

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