Вчені побоюються, що Covid-19 може ховатися в клітинах людини і реактивуватися

Вчені побоюються, що коронавірус Covid-19 може ховатися в клітинах людини і реактивироваться.

До такої думки вони прийшли після того, як провели тести 51 пацієнту, який одужав від коронавірусу, в Південній Кореї. Їх результати знову виявилися позитивними.

У Корейському Центрі з контролю і профілактики захворювань вважають, що, ймовірно, могла відбутися реактивація вірусу, а не повторне інфікування.

Корейські вчені припускають, що вірус може “спати” на невиявлюваних рівнях в клітинах людини. А після, з невідомих причин, вірусні частинки можуть реактивуватися, але неясно, чи стає людина заразною.

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Експерти стверджують, що немає ніяких доказів того, що вірус діє таким чином, а дослідження на мавпах показали зворотне. Вони вказують, що позитивний результат після хвороби пояснюється невірними результатами, які трапляються в кожному п’ятому тесті.

– Я згоден, що це не повторні інфекції, проте я не думаю, що це і реактивації. Особисто я вважаю, що найбільш вірогідним поясненням є те, що перевірочні зразки були помилково негативними, – сказав професор з інфекційних захворювань в Університеті Східної Англії Пол Хантер.

На його думку, тести, які проводили південнокорейським пацієнтам до виписки з карантину, невірно показували, що вони одужали.

– Повідомлення про те, що пацієнти з негативним результатом тесту згодом отримали позитивний результат, явно викликають занепокоєння. Малоймовірно, що вони будуть повторно заражені, одужавши від вірусу, оскільки у них, швидше за все, виробилася б імунна відповідь на вірус, який запобіг би повторному зараження. Отже, інша можливість полягає в тому, що вони насправді не вилікували інфекцію, а залишалися постійно зараженими, – заявив фахівець з вірусології в університеті Лідса, професор Марк Харріс.

Професор Роуланд Као з Единбурзького університету заявив, що подібні випадки є рідкісними і незначно впливають на загальні прогнози епідемії.

Раніше вчені знайшли нові осередки розмноження коронавірусу в тілі людини. Covid-19 може поширюватися у верхніх дихальних шляхах і кишечнику.