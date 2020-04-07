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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як зробити маску власними руками – інструкція Міноборони США

Головний хірург армії США Джером Адамс розповів, як можна зробити маску з підручних засобів в домашніх умовах.

Відео на Facebook опублікував Центр з контролю і профілактики захворювань США.

Адамс пропонує як альтернативу медичній масці саморобну із футболки, старого шарфа або рушника.

Читайте: Три способи зробити медичну маску своїми руками

На відео лікар показує, як правильно скласти вирізану частину футболки і закріпити її гумками для волосся з обох сторін.

Раніше у Фактах ICTV, вийшов матеріал, в якому показали, як зробити медичну маску з марлі. Вона виготовляється за декілька хвилин, а матеріали точно є у вашій аптечці.

Джерело: CDC

Фото: Dreamstime

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