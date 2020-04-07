Головний хірург армії США Джером Адамс розповів, як можна зробити маску з підручних засобів в домашніх умовах.
Відео на Facebook опублікував Центр з контролю і профілактики захворювань США.
Адамс пропонує як альтернативу медичній масці саморобну із футболки, старого шарфа або рушника.
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На відео лікар показує, як правильно скласти вирізану частину футболки і закріпити її гумками для волосся з обох сторін.
Раніше у Фактах ICTV, вийшов матеріал, в якому показали, як зробити медичну маску з марлі. Вона виготовляється за декілька хвилин, а матеріали точно є у вашій аптечці.
Джерело: CDC
Фото: Dreamstime