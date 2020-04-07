Заспокійлива: вчені із США перетворили коронавірус на музику

Біологи із США перетворили коливання шипоподібного білка SARS-CoV-2 у звук.

Вчені перетворили природні вібрації, що створюються амінокислотами залежно від їх розміру, маси, енергії та стану зв’язку.

Глава дослідницької групи Маркус Бюлер з Массачусетського технологічного інституту розповів, що мелодія – це багатошарова алгоритмічна композиція, яка відображає спектр вібрацій всього білка у звуці, ритмічні елементи, послідовність і складання амінокислот.

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Він також додав, що це дослідження може допомогти у винайденні вакцини від коронавірусу.

Мелодія вийшла близько 1,5 години тривалістю. Звучить вона заспокійливо. За словами вчених, вірус обманює наш слух так само, як обманює наші клітини, це загарбник, який замаскувався під дружелюбного відвідувача.

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