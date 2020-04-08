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Факти / Lifestyle

Вчені винайшли альтернативу медичним маскам

Вчені Манчестерського університету технологій розробили унікальний шарф, який здатний замінити медичні маски.

Вони стверджують, що винахід навіть кращий, ніж маски. Адже його тканина щільніше прилягає до носа і рота, а ще підходить для багатогодинного використання.

Однак найголовніша відмінність новинки – це спеціальна хімічна оболонка тканини, з якої виготовили шарф.

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За словами науковців, вірус не може пройти крізь оболонку зі спеціальними речовинами, тому втрачає активність, коли приклеюється до неї.

У тканинах оболонки є білкові компоненти, схожі на ті, що містяться у верхніх дихальних шляхах людини.

Тому, на думку творців новинки, опинившись у шарфі, вірус стикається з тими ж реакціями, що і в організмі.

Однак поки всі користуються звичайними засобами захисту від коронавірусу, то варто знати, як правильно носити медичну маску, щоб вона не втрачала своєї ефективності.

Джерело: The Guardian

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