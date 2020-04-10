Коронавірус Covid-19 - найпоширеніші міфи

Чи ефективні антибіотики для запобігання та лікування коронавірусу?
Ні, антибіотики не працюють проти вірусів, лише проти бактерій. Covid-19 є вірусом, тому їх не варто застосовувати як засіб профілактики чи лікування.
Однак, якщо вас госпіталізували через коронавірус, то можуть призначити антибіотики у разі супутніх бактеріальних інфекцій.
Чи може осельтамівір лікувати Covid-19?
Немає жодних доказів, що осельтамівір може лікувати коронавірус.
У терміновому порядку ВООЗ співпрацює з науковцями та лікарями по всьому світу, щоб дослідити можливі методи лікування вірусу. Зокрема, розглядається, чи можуть наявні противірусні препарати впливати на Covid-19. Поки що ця робота перебуває на ранній стадії та рекомендації не сформовані.
Чи захищають від коронавірусу вакцини проти пневмонії ?
Ні. Вакцини проти пневмококів та проти гемофільної інфекції типу В не забезпечують захисту від коронавірусу. Вірус новий та особливий, тому проти нього потрібна окрема вакцина.
Дослідники намагаються розробити вакцину проти Covid-19, і ВООЗ підтримує їхні зусилля. Хоча вакцини проти пневмонії не ефективні проти коронавірусу, тим не менш, вакцинація проти респіраторних захворювань рекомендується для захисту вашого здоров’я.
Чи можуть домашні тварини поширювати Covid-19?
Немає доказів того, що такі домашні улюбленці, як собаки та коти можуть бути носіями коронавірусу.
Однак завжди корисно мити руки з милом після контакту з домашніми улюбленцями. Це захищає вас від різних поширених бактерій, таких як кишкова паличка та сальмонела, які можуть поширюватися від домашньої тварини до людини.
Чи безпечно отримувати листи та пакунки з Китаю?
Так, це безпечно. Люди, які отримують посилки з Китаю, не ризикують підхопити вірус Covid-19.
Згідно з попередніми аналітичними даними, коронавірус не може довго існувати на папері та картоні. Нещодавно Факти ICTV розповідали, скільки Covid-19 живе на різних поверхнях.
Коронавірус небезпечний тільки для літніх людей, чи молоді люди також є вразливими?
Вірус можуть підхопити люди різного віку. До групи ризику медики відносять людей похилого віку та тих, у кого є серйозні хронічні захворювання.
ВООЗ радить людям будь-якого віку вживати заходів щодо захисту від коронавірусу, наприклад, дотримуватися належної гігієни рук та соціальної дистанції.
Чи може вживання в їжу часнику запобігти зараженню Covid-19?
Часник – це корисний продукт, який володіє деякими антимікробними властивостями.
Однак у період пандемії коронавірусу медики не виявили доказів, що вживання часнику захищає людей від інфікування Covid-19.
Чи може кунжутна олія блокувати потрапляння коронавірусу в організм?
Ні. Кунжутна олія не вбиває коронавірус. Є деякі хімічні засоби для дезінфекції, що можуть впоратись з Covid-19 на поверхнях.
Такі засоби мають містити у своєму складі хлор, ефірні розчинники, 75% спирт, оцтову кислоту або хлороформ. Проте, вони практично ніяк або ж взагалі не впливають на вірус під час контакту зі шкірою. Наносити на тіло такі засоби категорично не рекомендують. Раніше Факти ICTV розповідали, як правильно дезінфікувати речі після повернення з вулиці.
Чи може ополіскувач для ротової порожнини захистити від зараження коронавірусом?
Немає доказів того, що використання ополіскувача для рота захистить вас від зараження коронавірусом.
Деякі марки ополіскувачів можуть за кілька хвилин знищити певні мікроби зі слини у роті. Проте це не означає, що вони захищають вас від зараження Covid-19.
Наскільки ефективними є теплові сканери для виявлення людей, інфікованих Covid-19?
Теплові сканери ефективно виявляють людей, у яких є лихоманка (вони вже мають підвищену температуру тіла) через зараження коронавірусом.
Однак, вони не можуть виявити уже інфікованих людей, у яких немає високої температури. Лихоманка як симптом Covid-19 у більшості випадків з’являється не одразу: може пройти від 2 до 10 днів.
Чи може розпилення спирту чи хлору по всьому тілу знищити коронавірус?
Ні. Розпилення спирто- або хлоровмісних рідин на тіло не призведе до знищення вірусів, які вже потрапили у ваш організм. Такі речовини можуть бути шкідливим для одягу та слизових оболонок (очей та рота).
Майте на увазі, що і спирт, і хлор можуть бути корисними для дезінфекції поверхонь, але їх потрібно використовувати лише за відповідними рекомендаціями. Спиртовмісні рідини, зокрема, знадобляться для дезінфекції окулярів після вулиці.
Чи може регулярне промивання носа сольовим розчином допомогти запобігти зараженню Covid-19?
Немає доказів того, що регулярне промивання носа сольовим розчином захищає людей від зараження новим коронавірусом.
Промивання сольовим розчином медики відносять до народних засобів проти звичайної застуди. Однак регулярне промивання носа не є засобом для запобігання респіраторних інфекцій.
Чи ефективні сушарки для рук у знищенні нового коронавірусу?
Ні. Сушарки для рук не ефективні під час знищення вірусу Covid-19.
Щоб захистити себе від вірусу, потрібно часто обробляти руки антисептиком на основі спирту та мити їх водою з милом. Після того, як ви помили руки, їх треба ретельно висушити, використовуючи паперові рушники або повітряну сушарку у теплому режимі.
Чи може ультрафіолетова дезінфекційна лампа знищити вірус Covid-19?
Ультрафіолетові лампи не треба використовувати для стерилізації рук або інших ділянок шкіри, оскільки УФ-випромінювання може спричинити опромінення шкіри.