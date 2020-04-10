Кому проводять ПЛР-тестування на коронавірус: відповідь Ляшка

Обов’язкому ПЛР-тестуванню на коронавірус підлягають чотири групи людей, розповів на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Ми тестуємо людей з пневмонією, з ознаками тяжкого гострого респіраторного захворювання (температура, сухий кашель, утруднення дихання), усіх, хто контактував з хворими на коронавірус, і тих, хто повернувся в Україну з-за кордону, – уточнив він.

Раніше Ляшко говорив, що приватним лабораторіям і клінікам, що мають відповідні ліцензії, дозволили проводити ПЛР-тестування на наявність коронавірусу Covid-19.

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Станом на 10 квітня в Україні зафіксовано 2 203 випадки коронавірусної інфекції. За добу 311 нових.

Загалом 69 людей померли, а 61 пацієнт одужав.

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