Ляшко пояснив, чому раніше не всі пневмонії перевіряли на Covid-19

Раніше не всіх хворих на пневмонію перевіряли на Covid-19, бо не всі випадки підпадали під алгоритм тестування, пояснив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Ми змінили алгоритм, щоб збільшити кількість тестувань і проводити всі дослідження хворих на пневмонію. Раніше не всі пневомонії підпадали під алгоритм тестувань. Нині для уникнення дублювання, поєднання різних інфекцій вирішили тестувати усі випадки пневмонії, – сказав він на брифінгу.

Водночас, за його словами, з самого початку усі летальні випадки внаслідок пневмонії перевірялися у вірусологічних лабораторіях на коронавірус, аби не пропустити Covid-19.

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Раніше Ляшко розповідав, що обов’язковому ПЛР-тестуванню на коронавірус підлягають чотири групи людей.

Станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. За добу 308 нових випадків.

73 особи померли, а 79 пацієнтів одужали.