Марихуана збільшує ризик інфікування Covid-19

Щоденне куріння марихуани пошкоджує легені, що з часом може викликати легеневі захворювання, у тому числі й коронавірус.

Про це розповіли в Американській асоціації легень.

Медики пояснили це особливістю горіння рослини.

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– Марихуана горить за нижчої температури, ніж звичайна сигарета. Тому людина вдихає певну кількість неспалених рослинних частинок. Це подразнює легені так само, як пилок амброзії чи цвіт дерев. Легені стають більш чутливими, у тому числі й до легеневих хвороб, – розповів головний лікар асоціації Альберт Ріццо.

Згідно з дослідженням, курці марихуани мають більше шансів захворіти на бронхіт, який з часом може стати хронічним.

– Курці наражають себе на хронічні захворювання легень. Відповідно, їх теж потрібно відносити до групи підвищеного ризику захворювань Covid-19.

Медики попереджають: перші ознаки пошкодження легень у пацієнта можна побачити вже за тиждень після куріння марихуани.

– Ми розуміємо, що багато курців обирають марихуану, щоб полегшити самопочуття та впоратись зі стресом, у тому числі через пандемію коронавірусу. Однак марихуана не лише заспокоює – часто вона здатна викривити реальність та змінити мислення. Це не принесе жодної користі, якщо вам раптом знадобиться викликати швидку допомогу, – додав лікар Асоціації легень США Мітчел Глас

Нагадаємо, про ризик захворіти Covid-19 через куріння повідомляли у МОЗ України.

Фото: Youtube (скріншот відео)