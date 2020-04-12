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Факти / Lifestyle

Коронавірус може поширюватися на відстань до чотирьох метрів – дослідження

Коронавірус може поширюватися на відстань до чотирьох метрів від зараженої людини.

Такого висновку дійшла команда вчених з Академії військових медичних наук Пекіна.

Вони досліджували поверхні і зразки повітря, які взяли у відділенні інтенсивної терапії з хворими на Covid-19 у одній з лікарень Уханя.

Однак вчені зазначають, що на такій відстані коронавірус не у всіх випадках зберігає здатність до зараження.

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Крім того, науковцям вдалося виявити, що вірус був у половині зразків з підошов взуття персоналу лікарні.

Тому вони припускають, що взуття медиків може бути одним з переносників хвороби.

До слова, раніше Факти ICTV писали, скільки коронавірус живе на поверхнях.

Джерело: The Express

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