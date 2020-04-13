В українських аптеках цього тижня з’явилися експрес-тести на коронавірус. Вартість від 450 до 800 грн. Заявлена точність – 80-90%. Раніше експрес-тести були доступні лише медикам.

У багатьох країнах експрес-тести роблять для того, щоб визначити, чи людина видужала. В Україні експрес-тест – перший крок до діагностики.

Їх отримували або купували з-за кордону, однак вони теж були різних партій. Нині в аптеках – тести українського виробництва. Якість тестів, безперечно, надзвичайно важлива, а проблеми з цим є в усьому світі.

Як працює цей метод?

Експрес-тест – це швидко, 15 хвилин максимум. Є експрес-тести, які виявляють у крові антигени, тобто збудники, а є ті, що виявляють антитіла до інфекції (як експрес-тести на ВІЛ). В Україні практикують ті, що виявляють антитіла.

Принцип діагностики: якщо є антитіла, це означає, що в організмі була або є інфекція. Таким тестом можна скористатися вдома, однак українцям усе ж радять звертатися до лікарів. Бо не все так просто. Антитіла виробляються поступово, залежно від збудника.

Тож їх варто робити не раніше аніж на п’ятий день, більш імовірно – на сьомий-дев’ятий день від можливого інфікування. У великій кількості антитіла з’являються, зазвичай, на 14-й день від інфікування. Тоді тест, якщо він якісний, має показати точний результат. Спостереження медиків різних країн таке: що тяжче людина хворіла, то більше антитіл організм виробить.

Вони ефективні?

Тести різного виробництва, як показує практика, мають різну ефективність. Однак точно не дають 100-відсоткові дані. Медики з різних країн говорять про точність від 30% до 80%. Від початку епідемії в Україні було чимало випадків, коли експрес-тести спрацьовували, але було майже стільки ж випадків, коли ці ж тести показували хибно негативний результат.

Так було із депутаткою Анною Скороход, і з вагітною жінкою з Ірпеня, і в інших гучних історіях. А з президентом Бразилії ситуація була зворотною: перший тест дав позитивний результат. Пізніше Болсонару повідомив, що другий тест не виявив у нього коронавірусу. І все ж політик захворів.

Один із сімейних лікарів не під запис сказав Фактам ICTV, що сенсу робити швидкий аналіз тестами, що були привезені з Китаю, немає, бо 99% із них показують негативний результат. Але, вочевидь, тести все ж відрізняються один від одного.

Руслана Солтані, сімейний лікар, розповідає Фактам ICTV, що спробувала на підтвердженому хворому тест китайського та українського виробництва. Каже, вітчизняний спрацював, імпортний – ні.

– Щодо якості я не бачу проблеми, чому б не проекспериментувати з тими експрес-тестами, наприклад, перевірити хоча би на 100 хворих і так визначити їхню ефективність,- каже лікар.

Що з експрес-тестами за кордоном

Велика Британія кілька днів тому відмовилася від 3,5 млн експрес-тестів через їхню неточність, бо в 50% випадків вони давали неправильний результат. Крім того, за дослідженнями британців, люди, що перенесли хворобу легко, мають невелику кількість антитіл, і експрес-тести, відповідно, показують негативний результат.

Раніше Іспанія заявила, що повертає китайському виробнику велику партію швидких тестів, оскільки перші 9 тис. штук із партії мали чутливість лише 30%, а потрібно принаймні 80%.

В офіційному гіді з боротьби з коронавірусом США згадується лише метод ПЛР. І там теж досі проводять лише ПЛР-тестування, хоч розробили й власні експрес-тести для ранніх стадій. Про їхню ефективність відгуків ще немає.

У Франції підхід до експрес-тестів особливий: лікарі їх не використовують і в аптеках не продають, бо тести не діагностують коронавірус, якщо особа тільки ще на нього хворіє, а показують лиш тоді, коли є антитіла, тобто людина перехворіла. Хоча вони теж мають похибку в 30%.

Тож їх зараз вдосконалюють і хочуть використовувати на спаді пандемії. Саме за їхньою допомогою визначатимуть, чи має вже 60% населення імунітет, щоб вивести країну з карантину.

Що кажуть про експрес-тести українські медики?

– Суто моя думка – на ранніх стадіях допоможе лише ПЛР. Якщо затягнута хвороба або перехворіли, але не знаєте на що – експрес-тести якраз в таких випадках потрібні. Українського виробництва ефективніші. Їх варто було використовувати, якщо б їх було достатньо, під час перетину кордонів. Тоді вірус потрапив би до нас у меншій кількості. А сьогодні тести варто використовувати для виявлення носіїв, безсимптомних пацієнтів, бо саме так ми визначили вісьмох хворих, – розповідає Фактам ICTV сімейний лікар Руслана Солтані про власні спостереження за клінічними випадками.

– Коронавірусна інфекція дуже дволика, ПЛР-тести в один період дають результати, швидкі тести – в інший. Стовідсотково ми можемо застосувати обидва методи і лише після другого тижня. Виходить, що потрібно спиратись на все, що є, – вважає інфекціоніст, директор Revival Institute for Future Вадим Арістов.

Інфекціоніст і член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська у коментарях на своїй сторінці в Facebook зазначила, що “швидкі” тести часто не спрацьовують взагалі і що все залежить від якості.

– Достовірність експрес-тестів за замовчуванням мала. Але зважаючи на вартість і швидкість, ними можна охопити багато населення. Також це допоможе з виявленням безсимптомних. Але все ж за кожним експрес-тестом має йти ПЛР, щоб знати точно, – каже український лікар, що працює зараз у Бахрейні, Сергій Чертищев.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в останньому інтерв’ю LB.ua вперше пояснив, що експрес-тести потрібні насамперед для виявлення тих, хто перехворів.

– Вони передусім для цього і призначаються. А також для сортування. Але як показала практика, лікарі і лаборанти інколи надають перевагу швидким тестам, бо їм так зручніше, ніж брати зразок і відправляти на ПЛР. Але ми за це жорстко караємо і говоримо про те, що навіть за негативного результату експрес-тесту все одно треба брати матеріал і доставляти його у вірусологічну лабораторію на ПЛР-діагностику.

Чи потрібно робити експрес-тестування:

залежно від якості, саме експрес-тести дозволяють, хоч і вибірково та випадково, відсортувати хворих, безсимптомних хворих або ж тих, хто перехворів. Це працює у разі масового тестування;

експрес-тести забирають мало часу;

зважаючи на те, як проблемно іноді досягти уваги медиків, переконати швидку, результат експрес-тесту може бути додатковим аргументом під час звернення до лікарів;

у перспективі, якщо ці тести вдосконалять, можна буде оперативніше визначити, чи є в людини імунітет і чи безпечно їй виходити на вулицю;

китайські вчені виявили метод лікування тяжкохворих за допомогою плазми тих людей, що перехворіли, тож масове тестування може допомогти, якщо цей напрям далі розвиватимуть;

що б не показав експрес-тест, ПЛР-тестування – найточніший метод діагностики коронавірусу. Тож варто все одно звертатися до лікаря;

негативний результат експрес-тесту може підштовхнути до хибної думки, що людина здорова, не є носієм і може не дотримуватися карантинних заходів. Тож самостійно робити висновки з результатів не варто.

Оксана Михайлова