Коронавірус і вагітність: як захиститися і що потрібно знати

Наразі проводяться дослідження щодо впливу Covid-19 на вагітних. Тому немає доказів, що вони піддаються більшому ризику тяжкого захворювання, ніж інше населення.

Однак через зміни в організмі та імунній системі вагітні жінки можуть погано переносити деякі респіраторні інфекції. Тому важливо вживати заходів безпеки, щоб захиститися від коронавірусу, та повідомити про можливі симптоми (підвищення температури, кашель або утруднене дихання) своєму лікарю у разі їх появи.