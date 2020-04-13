Коронавірус і вагітність: як захиститися і що потрібно знати

Чи мають вагітні жінки більше ризиків від захворювання на Covid-19?
Наразі проводяться дослідження щодо впливу Covid-19 на вагітних. Тому немає доказів, що вони піддаються більшому ризику тяжкого захворювання, ніж інше населення.
Однак через зміни в організмі та імунній системі вагітні жінки можуть погано переносити деякі респіраторні інфекції. Тому важливо вживати заходів безпеки, щоб захиститися від коронавірусу, та повідомити про можливі симптоми (підвищення температури, кашель або утруднене дихання) своєму лікарю у разі їх появи.
Як вагітні можуть захиститися від Covid-19?
Можна захиститись, якщо:
- Часто мити руки з милом та використовувати санітайзери для рук на основі спирту.
- Тримати дистанцію з іншими.
- Не торкатись очей, носа та рота.
- Практикувати дихальну гігієну. Тобто під час чхання чи кашляння закривати рот та ніс зігнутим ліктем або використовувати серветку.
Якщо у вас лихоманка, кашель або утруднене дихання, відразу зверніться до лікаря.
Вагітні жінки, породіллі, навіть якщо вони стикнулися із коронавірусом, повинні продовжувати виконувати рекомендації своїх акушерів-гінекологів.
Чи повинні вагітних жінок тестувати на Covid-19?
Протоколи тестування та його необхідність залежать від конкретної країни проживання.
Однак рекомендації ВООЗ передбачають, що вагітним із симптомами коронавірусу потрібно надавати пріоритет для тестування, оскільки їм може знадобитися спеціалізована допомога у разі позитивного результату.
Чи може коронавірус передаватися від матері до її ненародженої дитини або новонародженої?
Наразі немає підтвердження, що вагітна жінка може передавати вірус своєму плоду чи дитині під час вагітності чи пологів.
Вірус не знайдений у зразках навколоплідних вод або грудного молока.
Який догляд повинен бути доступним під час вагітності та пологів?
Усі вагітні жінки, зокрема з підтвердженою коронавірусною хворобою або з підозрою на інфікування, мають право на якісну допомогу до, під час та після пологів. Сюди належать пренатальна допомога, допомога під час пологів, післяпологова допомога та психічна підтримка.
Безпечні та успішні пологи це:
- Поводження з вагітною з повагою та гідністю.
- Можливість партнерських пологів.
- Чітка комунікація з боку лікарів, санітарок та іншого персоналу.
- Відповідні тактики полегшення болю.
- Мобільність під час пологів.
У разі підозри або підтвердження Covid-19 медичні працівники повинні вжити відповідних запобіжних заходів, щоб зменшити ризики зараження себе та інших.
Чи потрібно вагітним жінкам з підозрою або підтвердженим Сovid-19 народжувати шляхом кесаревого розтину?
Ні. Порада ВООЗ полягає в тому, що кесарів розтин варто проводити лише за медичної обґрунтованості.
Пологи мають відбуватися відповідно до стану жінки, її потреб та з урахуванням акушерських показань.
Чи можуть жінки з коронавірусною хворобою годувати грудьми?
Так. Жінки з Covid-19 можуть годувати грудьми, якщо вони цього хочуть. Вони повинні:
- Виконувати дихальну гігієну під час годування, носити маску, коли це можливо.
- Мити руки до і після дотику до дитини.
- Протирати та дезінфікувати поверхні, до яких вони торкалися.
Чи може жінка торкатися та тримати свою новонароджену дитину, якщо у неї виявили Covid-19?
Так. Тісний контакт і раннє годування грудьми допомагає дитині розвиватися. Ви повинні:
- Годувати грудьми безпечно, з хорошою гігієною дихання.
- Перебувати в одній кімнаті.
- Мити руки до і після дотику до дитини.
Як годувати дитину, якщо у жінки виявили коронавірус і вона погано почувається?
Якщо вам дуже погано через коронавірус або ви маєте інші ускладнення, то потрібно обрати інший безпечний варіант годування дитини молоком. Це може бути:
- Зціджене молоко.
- Релактація.
- Донорське молоко.