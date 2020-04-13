Світ охопила пандемія коронавірусу. Симптоми по днях, які були опубліковані в дослідженні китайських медиків, допоможуть показати, як протікає захворювання.

За основу досліджень були взяті історії хвороб пацієнтів двох лікарень Уханя (Китай), які надійшли після 29 грудня і виписалися або померли до 31 січня.

Симптоми коронавірусу Covid-19 часто схожі з грипом або ГРВІ.

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Симптоми коронавірусу по днях:

День 1-4. У перші дні основним симптомом є підвищена температура. У деяких вона може з’явитися біль в м’язах, сухий кашль, нудота і діарея.

Початок хвороби також може протікати в м’якій формі, тому людина може вирішити, що це щось несерйозне.

День 5-6. У людини ускладнюється дихання. Особливо це стосується літніх людей, у яких є проблеми зі здоров’ям.

День 7. Істотне посилення проблем з диханням. Дослідження показує, що у багатьох заражених в цей період симптоми слабшають.

День 8-9. У пацієнтів, які важко переносять інфекцію (близько 15% від числа всіх хворих), розвивалися ознаки гострого респіраторного дистрес-синдрому: легені вже не могли належним чином забезпечувати киснем життєво важливі органи.

День 10-11. Пацієнти, які важко переносять інфекцію, надходять в реанімацію. До решти симптомів додається біль в животі.

День 12. Пацієнти йдуть на поправку і температура знижується.

День 17. Видужуючих виписують.

Медики підкреслюють, що кашель є другорядним симптомом, тому що після виписки з лікарні багато з тих, хто вилікувався, продовжували кашляти.

Задишка проходить через 13 днів. В цілому період одужання займає близько 22 днів, але деякі пацієнти вмирали на 18 день.

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Джерело: thelancet.com