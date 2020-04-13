Оніміння нервів і біль у шиї: лікарі в Італії назвали нові симптоми Covid-19

Коронавірус і далі набуває нової симптоматики: тепер у пацієнтів спостерігається втрата чутливості лицьового та трійчастого нервів.

Такими даними поділилась українка Ольга Бєссонова, що вже декілька років працює лікарем у відділенні терапії клініки Милосердя у Тоскані.

За словами медика, 20% інфікованих Covid-19, на початкових стадіях мають нетипову симптоматику.

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“Класичними” ознаками коронавірусу є сухий кашель, температура вище за 37,5, яку важко збивати парацетамолом, а якщо є ускладнення – додаються задишка й дихальна недостатність.

– Є ще атипові симптоми, що можуть виникати як поодинці, так і разом із “класичними”. Серед них – втрата нюху та смакової чутливості, сльозотеча, фронтальний синусит, іноді втрата чутливості лицевого, трійчастого нервів: відчуття оніміння, поколювання або болю в ділянці обличчя, шиї, – повідомила українка.

Ольга Бєссонова підкреслила, що безсимптомний перебіг Covid-19 медики спостерігають у майже 20% людей, які водночас є носіями вірусу.

– Ще 20% мають легку або ж нетипову симптоматику, приблизно 4,5% – критичний перебіг хвороби. До того ж, за статистикою, жінки хворіють рідше за чоловіків і не так часто мають тяжкий перебіг, – у висновку сказала лікар.

Нагадаємо, про нові симптоми коронавірусу розповідала українська лікарка з Португалії. Вона розповіла про появу шкірних симптомів у пацієнтів, яким дали позитивний тест на Covid-19.