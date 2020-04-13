В умовах карантину українцям радять максимально обмежити коло спілкування і не виходити на вулицю. Але що робити, якщо терміново потрібні ліки, а поруч немає родича, який зміг би проявити піклування і вийти в аптеку.

У такій ситуації на допомогу прийдуть кур’єри. Але за їх послуги доведеться доплатити.

Факти ICTV дізналися, як замовити ліки з доставкою додому, яка ціна послуги і скільки доведеться чекати замовлення? Розглянемо на прикладі Києва.

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ВАРІАНТ 1. Скористатися послугами сервісу з доставки ліків

Наприклад, Liki24.com. На їхньому сайті можна знайти ліки, замовити їх і отримати з доставкою додому. До того ж ресурс автоматично аналізує ціни на певний препарат у всіх аптеках і допоможе підібрати товар за найнижчою ціною. Хоча доведеться доплатити за послуги.

Після оформлення замовлення кур’єр доставить препарат. Термінова доставка за кілька годин обійдеться в 99 грн, в певні години – з 11.30 до 15.00, з 14.00 до 18.00 або з 19.00 до 23.00 – в 79 грн.

Товари доставляються і Новою поштою, але в такому разі клієнт оплачує послуги Liki24.com і Нової пошти.

Правда, на цьому ресурсі ми так і не змогли замовити препарат з сьогодні на сьогодні. Та й дзвінки в call-центр не скінчилися успіхом.

Хоча на головній сторінці сайту нас попереджали: через карантин платформа перевантажена, через це замовлення можуть оформлятися довше.

ВАРІАНТ 2. Знайти аптеку зі службою доставки

У Києві є аптеки, на сайтах яких можна замовити ліки та отримати їх з доставкою додому. Наприклад, Farmax.

– Якщо ліки коштують дорожче 200 грн, доставка безкоштовна. Якщо ж дешевше, доставка обійдеться в 100 грн, – повідомили нам в аптеці.

Товар доставлять додому протягом дня.

ВАРІАНТ 3. Скористатися послугами будь-якої кур’єрської служби

Кур’єр забере ліки в будь-якій аптеці і доставить додому.

– Києвом мінімальне замовлення – 90 грн. Це якщо ми в першій половині дня забираємо, у другій – доставляємо. Якщо це супертерміново, то заплатити потрібно 190 грн. Препарат буде у вас протягом двох годин. Якщо потрібно, то кур’єр може бути в масці або рукавичках, – повідомили нам в службі доставки Green Post.

На жаль, такі способи доставки доступні тільки жителям великих міст України: Києва, Харкова, Львова, Дніпра.

Жителям дрібних міст і сіл в регіонах доведеться складніше.

Варіанти – скористатися послугами експрес-доставки Україною або ж Нової пошти. Але доведеться очікувати добу і все одно виїжджати в пункт доставки. У такій ситуації легше вийти в аптеку.

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