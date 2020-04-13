Через поширення коронавірусної інфекції люди почали частіше користуватися антисептиками. Готові антибактеріальні гелі та спреї швидко пішли з прилавків, тому населення все частіше шукає відповідь на запитання: як зробити антисептик своїми руками.

Більшість ресурсів пропонує рецепти антисептиків в домашніх умовах, до складу яких входить гліцерин. Але що робити, якщо вдома немає цього компонента?

Гліцерин як інгредієнт антисептика, зробленого своїми руками, необхідний, щоб захистити руки.

– Гліцерин зволожує шкіру. Він пом’якшує дію спирту, який, навпаки, сушить руки, – каже лікар-дерматолог Наталія Подколзіна.

У рецепті антисептика його можна замінити ефірною олією. Наприклад, чайного дерева.

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Простий рецепт антисептика в домашніх умовах без гліцерину:

Інгредієнти:

спирт;

вода;

ефірна олія чайного дерева.

Приготування:

Змішати спирт і воду в співвідношенні 80%/20% і додати п’ять крапель ефірної олії. Дати настоятися кілька годин.

– У складі масла чайного дерева є протимікробні компоненти. Воно має бактерицидну властивість. Водночас не обпікає шкіру, як інші масла. Наприклад, цитрусових. Але потрібно пам’ятати про індивідуальну непереносимість і алергії. Для початку потрібно протестувати масло на невеликій ділянці шкіри, – продовжує дерматолог.

Якщо масло не підійшло або ж його теж не знайшлося під рукою, можна замінити гліцерин звичайним кремом для рук.

– Після дезінфекції рук за допомогою спирту та води в тому ж співвідношенні можна просто зволожити шкіру будь-яким кремом для рук. Ефект буде той самий, – підсумовує Наталія Подколзіна.

Нагадаємо, раніше ВООЗ поділилася рецептом антисептика в домашніх умовах.