Через поширення коронавірусної інфекції люди почали частіше користуватися антисептиками. Готові антибактеріальні гелі та спреї швидко пішли з прилавків, тому населення все частіше шукає відповідь на запитання: як зробити антисептик своїми руками.
Більшість ресурсів пропонує рецепти антисептиків в домашніх умовах, до складу яких входить гліцерин. Але що робити, якщо вдома немає цього компонента?
Гліцерин як інгредієнт антисептика, зробленого своїми руками, необхідний, щоб захистити руки.
– Гліцерин зволожує шкіру. Він пом’якшує дію спирту, який, навпаки, сушить руки, – каже лікар-дерматолог Наталія Подколзіна.
У рецепті антисептика його можна замінити ефірною олією. Наприклад, чайного дерева.
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Простий рецепт антисептика в домашніх умовах без гліцерину:
Інгредієнти:
- спирт;
- вода;
- ефірна олія чайного дерева.
Приготування:
Змішати спирт і воду в співвідношенні 80%/20% і додати п’ять крапель ефірної олії. Дати настоятися кілька годин.
– У складі масла чайного дерева є протимікробні компоненти. Воно має бактерицидну властивість. Водночас не обпікає шкіру, як інші масла. Наприклад, цитрусових. Але потрібно пам’ятати про індивідуальну непереносимість і алергії.
Для початку потрібно протестувати масло на невеликій ділянці шкіри, – продовжує дерматолог.
Якщо масло не підійшло або ж його теж не знайшлося під рукою, можна замінити гліцерин звичайним кремом для рук.
– Після дезінфекції рук за допомогою спирту та води в тому ж співвідношенні можна просто зволожити шкіру будь-яким кремом для рук. Ефект буде той самий, – підсумовує Наталія Подколзіна.
Нагадаємо, раніше ВООЗ поділилася рецептом антисептика в домашніх умовах.