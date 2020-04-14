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Факти / Lifestyle

Чи може радіація вбити коронавірус – відповідь Комаровського

Радіоактивне опромінення безсиле у боротьбі з коронавірусом Covid-19, а зловживання ним не лише не вилікує, а й додасть нових хвороб.

Про це заявив педіатр і телеведучий Євген Комаровський.

– Ніякі рентген, флюрографія та навіть поїздка в Чорнобиль не здатні знищити Covid-19.

Побороти коронавірус у вашому організмі може тільки ваш імунітет. І у більшості випадків він це зробить самостійно, без вашого втручання.

Читайте: Чи допомагають антибіотики від коронавірусу – відповідь Комаровського

Комаровський зауважив, що за допомогою ультрафіолетового опромінення часто можна отримати нові захворювання.

– Ультрафіолет- це потужний фактор, що провокує онкологію шкіри. Рак шкіри завжди має прямий зв’язок з інтенсивністю ультрафіолетового опромінювання.

Лікар закликав не довіряти порадам з Інтернету та піклуватись про здоров’я правильно.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповідав, як правильно дезінфікувати окуляри від коронавірусу.

Фото: Dreamstime

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