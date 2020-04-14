Пік захворюваності на Covid-19 попереду, вакцина буде не раніше 2021 року – ВООЗ

Пандемія коронавірусу ще не досягла свого піку, оскільки світова картина захворюваності досі змінюється.

Про це заявила офіційний представник ВООЗ Маргарет Харріс.

– Понад 90% випадків коронавірусу у світі фіксують у Європі та Сполучених Штатах Америки. Тому ми, звичайно, ще не бачимо ознак цього піку, – сказала Харріс на брифінгу ВООЗ у Женеві.

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Також вона спрогнозувала, що вакцина від Covid-19 з’явиться не раніше, ніж через рік.

– Ми дуже сподіваємося на розробку дієвої вакцини протягом наступних 12 місяців, – додала Маргарет Харріс.

За даними ВООЗ, в Європі спостерігається неоднорідна картина захворюваності: в Італії та Іспанії ситуація з Covid-19 поступово починає покращуватися, проте у Великобританії й Туреччині приріст заражених фіксують і далі.

У Китаї ж більшість нових випадків Covid-19 фіксують у тих, хто приїжджає з сусідньої Росії.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в світі коронавірус виявлено у 1 920 985 осіб. До трійки країн, де зафіксовано найбільше випадків інфікування, входять США, Іспанія та Італія.