Що робити у разі підозри на коронавірус 2019-nCoV – інструкція лікарям

Що робити медичним закладам та лікарям у разі підозри у пацієнтів вірусу 2019-nCoV – Міністерство охорони здоров’я України підготувало відповідні рекомендації.

МОЗ України наказом від 13 березня №663 оптимізувало заходи щодо недопущення поширення на території України випадків Covid-19.

Цим документом також затверджено нові стандарти медичної та фармацевтичної допомоги, які є у додатках.

Також оновлено рекомендації щодо дій державних установ обласних та Київського міського лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я у разі виявлення осіб з підозрою на коронавірус.

Водночас цим документом скасовано попередні накази МОЗ, видані у січні та лютому 2020 року, – про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай), рекомендації фармацевтичним працівникам та стандарти медичної допомоги при короновірусній хворобі.

Про оптимізацію заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків Covid-19

Алгоритм дій лікарів-епідеміологів у разі виявлення особи з підозрою на коронавірус.

Алгоритм дій

Алгоритм дій щодо обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях

Клінічний маршрут пацієнта, який відповідає визначенню випадку Covid-19

Форма 3віту про випадок підозри на Covid-19

Направлення на лабораторне тестування особи, яка відповідає визначенню випадку коронавірусу

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У стандартах медичної допомоги даються рекомендації, як визначати хворих на коронавірус.

Зокрема, підозрілий випадок – це пацієнт з ГРЗ (раптовий початок, лихоманка та хоча б один з наступних симптомів: кашель або задишка), незалежно від необхідності госпіталізації, який за 14 днів до появи симптомів мав тісний контакт з підтвердженим або ймовірним випадком Covid-19 або ж відвідував/проживав у країні/регіоні із місцевою передачею вірусу.

Визначення випадку захворювання на Covid-19

Відбір, зберігання та транспортування зразків тестування на Covid-19

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