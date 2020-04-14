Світом поширюються різні типи коронавірусу, будуть нові спалахи – вчені

Коронавірус SARS-CoV-2 мутував, мігруючи з Азії до решти країн світу, визначили дослідники з Кембриджського університету. Вірус продовжить змінуватися, щоб долати стійкість імунної системи, попереджають учені.

Під час досліджень були виділені три основних генетичних варіанти коронавірусу, яким присвоїли індекси A, B і С – відповідно за часом походження.

Цікаво, що вихідний тип A, з якого, ймовірно, розпочалася епідемія в Ухані, виявився далеко не найбільш поширеним як в Китаї, так і в Східній Азії в цілому. У цьому регіоні домінує тип B. Це може бути або наслідком ефекту засновника, або ознакою того, що за межами Азії спостерігається помітна імунологічна і екологічна стійкість до SARS-CoV-2 типу B.

А ось у Європі більш поширені типи A і С, хоча теж не всюди. Наприклад, у Швейцарії, Німеччині, Бельгії та Нідерландах, як і в Китаї, найбільше випадків інфікування вірусом типу B. Цей факт свідчить про те, що вірус міг потрапити в перераховані країни безпосередньо з Китаю.

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Шляхи мутацій і поширення патогенів вражають – вірусний геном, отриманий у мексиканського пацієнта, мігрував з Італії. При цьому італійський підтип вірусу походить від першого задокументованого хворого в Мюнхені; він, у свою чергу, заразився від свого колеги з Шанхая, який отримав вірус під час поїздки в Ухань.

Нагадаємо, експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я заявили, що коронавірус у десять разів смертельніший за свинячий грип.

Джерело: Naked Science