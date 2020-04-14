У світі розробляють 70 вакцин від коронавірусу, три – випробовують на людях

У світі розробляється 70 вакцин проти коронавірусу, а три найкращих препарати вже проходять випробування на людях.

У клінічному процесі далі всіх зайшла вакцина, яка була розроблена в зареєстрованій в Гонконзі CanSino Biologics Inc. і Пекінським інститутом біотехнології. Їх препарат на другому етапі досліджень.

Вакцина схвалена для тестування на людях, які перебувають в епіцентрі вірусу.

Два інших випробування на людях – методи лікування, розроблені окремо американськими фармацевтами Moderna Inc і Inovio Pharmaceuticals Inc.

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Прогрес у розробці вакцин відбувається дуже швидко, оскільки мало шансів того, що інфекційний патоген буде пригнічений тільки за допомогою стримування.

Фармацевтична промисловість планує скоротити час, який необхідний для випуску вакцини на ринок, до 2021 року. Зазвичай на це йде приблизно 10-15 років.

У ВООЗ повідомляють, що у фармацевтичних компаній Pfizer Inc. і Sanofi є кандидати на вакцини на доклінічних стадіях.

CanSino заявила в березні, що отримала схвалення китайського регулюючого органу, щоб почати випробування вакцини на людях.

Компанія Moderna з Кембриджу отримала схвалення регулюючого органу для швидкого переходу до випробувань на людях у березні, пропустивши роки випробувань на тваринах.

Inovio почав свої випробування на людях минулого тижня.

Нагадаємо, 7 квітня директор Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проходять з неймовірною швидкістю.