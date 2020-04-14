Вакцинація під час карантину: про що треба подбати

Так, можна, і дуже важливо. ВООЗ та Центри з контролю за захворюваннями США не рекомендують скасовувати щеплення під час спалаху коронавірусу.

Як довго триватиме ситуація з Covid-19 – наразі невідомо, а призупинення вакцинації та низькі охоплення щепленнями загрожують спалахами інших інфекційних хвороб.

Саме тому дітей необхідно захистити від інфекцій, проти яких проводять вакцинацію.