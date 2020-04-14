Всесвітня організація охорони здоров’я поділилася рецептом антисептика для рук, який можна зробити власноруч.
Необхідні інгредієнти для антибактеріального гелю можна знайти у будь-якій аптеці.
Як зробити антисептик своїми руками?
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Інгредієнти:
- 83 мл етилового спирту 96%;
- 42 мл перекису водню 3%;
- 15 мл гліцерину 98%.
Приготування:
Змішати інгредієнти, додати трохи дистильованої або кип’яченої води.
За даними ВООЗ, такий антисептик варто відкласти на 72 години, а лише потім використовувати.
Обробляти руки засобом треба не менше 30 секунд. Особливу увагу варто приділяти нігтям.
Нагадаємо, лікар-інфекціоніст розказав, як правильно користуватися антисептиком.
Джерело: ВООЗ