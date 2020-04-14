Які симптоми коронавірусу переконають лікарів госпіталізувати хворого

Українські лікарі не поспішають госпіталізувати пацієнтів з підозрою на коронавірус, незважаючи на збільшення кількості заражених.

Практика показує, що лікарні взагалі не готові приймати пацієнтів. Причиною називають занадто легкі симптоми.

У селі на Прикарпатті чоловік помер, тому що його відмовилися тестувати.

Подружжю пенсіонерів відмовили в госпіталізації незважаючи на те, що вони контактували з сім’єю, яка повернулася з Італії.

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У пари різко підвищилася температура і вони звернулися до сімейного лікаря, який обмежився телефонною консультацією. Після цього керівник жінки все ж наполіг на експрес-тесті на Covid-19, а коли він виявився негативним, тоді лікарі сказали, що пенсіонерка симулює.

Пізніше у сім’ї, з якою вони контактували підтвердили коронавірус. І тільки потім згадали про чоловіка жінки і вирішили терміново його госпіталізувати, але він помер дорогою до лікарні.

Після цього його дружині зробили лабораторний тест і визначили, що вона інфікована на коронавірус.

Чіткого алгоритму, як визначити пацієнта з Covid-19 у лікарів немає.

Медики зізнаються, що діють на свій розсуд. Експрес-тести всім підряд не роблять, але звертають увагу на тих, хто приїхав з-за кордону.

– Перші симптоми, як при ГРЗ з підвищенням температури тіла і невеликим кашлем, болем у горлі, запаленням носа. Ми робимо тести спочатку на грип, але якщо він негативний, тоді тестуємо на коронавірус, – сказала завідуюча філією Київського центру первинно-санітарної допомоги Вікторія Цокало.

Експрес-тести показують наявність антитіл, тому їх потрібно робити тільки на шостий день захворювання.

Їх проводять тим, у кого є обґрунтована підозра, оскільки тестів дуже мало.

Таким чином, якщо сімейний лікар телефоном не визначив симптоми Covid-19, то хворий лікуватиме звичайну застуду.

Критерії за якими медики вирішують про госпіталізацію хворого:

1. Підтверджена пневмонія;

2. Супутні захворювання (цукровий діабет, нирки, серце).

Важливим критерієм є підвищення температури тіла більш, ніж 38 градусів, яка не збивається кілька днів.

Також важлива сатурація – це рівень кисню в крові. Якщо він менше 93%, тоді медики зобов’язані госпіталізувати людину.

Однак, досі незрозуміло, чому сімейну пару з Прикарпаття не госпіталізували вчасно, адже у них були всі симптоми – висока температура, контакт з людьми з-за кордону, а у померлого чоловіка взагалі був цукровий діабет.

Нагадаємо, українка Ольга Безсонова, яка вже кілька років працює лікарем у відділенні терапії клініки Милосердя в Тоскані заявила, що у пацієнтів з коронавірусом спостерігається втрата чутливості лицьового і трійчастого нервів.

За словами медика, 20% інфікованих на Covid-19, на початкових стадіях мають нетипову симптоматику.