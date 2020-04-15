Через поширення коронавіру у світі в українських магазинах все складніше купити медичний антисептик для рук. Але не треба панікувати.
Антибактеріальний гель для рук можна приготувати в домашніх умовах за кілька хвилин, а основні інгредієнти можна придбати у кожній аптеці за доступною ціною.
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Як зробити антисептик для рук?
РЕЦЕПТ 1: антисептик для рук з ефірною олією
Інгредієнти:
50 мл медичного спирту 90%
30 мл гліцерину
5 капель будь-якої ефірної олії (апельсинової, грейпфрутової, ванільної, м’ятної)
Приготування:
Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спирт продезінфікує руки, гліцерин захистить від сухості, а ефірна олія переб’є запах спирту, тому обирайте її на свій смак.
РЕЦЕПТ 2: антисептик для рук з водою та ефірною олією
Інгредієнти:
50 мл води
50 мл спиртової настойки (ромашки, календули)
30 мл гліцерину
5 капель ефірної олії лимона
Приготування:
Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спиртова настоянка знищить мікроби, гліцерин пом’якшить руки, а ефірна олія подарує гарний запах.
РЕЦЕПТ 3: антисептик для рук з алое вера
Інгредієнти:
7 капель ефірної олії чайного дерева
50 мл спиртової настойки (ромашки, календули)
1 ст. л. гелю алое вера
Приготування:
Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спирт та олія чайного дерева продезінфікують руки, а алое вера захистить від сухості.
Такі антисептики для рук будуть ефективними та допоможуть вберегтися від інфекції, зазначила лікар-інфекціоніст медичного центру Adonis Олена Соколова.
Усі спиртові розчини будуть ефективні проти коронавірусу, бо він дуже нестійкий у зовнішньому середовищі. Усе, що на спирту, можна використовувати. Можна навіть спирт з водою розвести, – говорить Олена Соколова.
Навіть якщо не встигли купити чи приготувати антибактеріальний гель чи спрей для рук, можна просто помити руки, додає спеціаліст.
Захистить навіть миття рук простою водою з милом, – доповнює лікар-інфекціоніст.
Будьте здорові!
Нагадаємо, з 12 березня в Україні ввели карантин, щоб недопустити розповсюдження коронавірусу Covid-19.
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