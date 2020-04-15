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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Чи можуть окуляри захистити від коронавірусу – відповідь МОЗ

Окуляри не можуть убезпечити від зараження Covid-19, але вони захищають слизові оболонки очей від мимовільних дотиків.

Про це розповідає експерт МОЗ Любов Денисюк.

– Covid-19, проникає в організм через слизові оболонки очей, носа і рота, тому так важливо мити руки і не торкатися обличчя. Одягаючи окуляри на вулицю – так мінімізується можливість доторкнутися до очей брудними руками, – каже лікар-офтальмолог.

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Як писали Факти ICTV, Міністерство охорони здоров’я України підготувало рекомендації, що робити медичним закладам та лікарям у разі підозри у пацієнтів вірусу Covid-19.

У ньому чітко виписали алгоритм дій лікарів-епідеміологів в разі виявлення осіб з підозрою на коронавірус Covid-19.

Джерело: МОЗ

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