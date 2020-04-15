У Туреччині починають тестувати вакцину проти Covid-19 на тваринах

У Туреччині вчені розпочали лабораторні тести антигену, який вони створили для вакцини проти Covid-19.

Випробовування на тваринах відбуватимуться протягом чотирьох місяців.

– Ми завершили перший етап наших досліджень зі створення вакцинного антигену. Тепер плануємо визначити ефективність ДНК-вакцини на тваринах протягом чотирьох місяців, – повідомив доктор наук медичного факультету Егейського університету Мерт Дошкая.

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Наразі дослідники працюють над вакциною проти коронавірусу на базі створеної в країні наукової платформи. Робота триває цілодобово.

Раніше Факти ICTV писали, що у світі розробляється 70 вакцин проти коронавірусу. Три найкращих препарати вже проходять випробування на людях.

Джерело: Milliyet