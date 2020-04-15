У ВООЗ розповіли, чи захищає алкоголь від коронавірусу

Вживання алкогольних напоїв не захищає від зараження коронавірусом.

– Вживання алкоголю не захистить вас від Covid-19 і може бути небезпечним для вашого здоров’я, – йдеться в повідомленні.

У ВООЗ нагадали, що часте і надмірне вживання алкоголю збільшує ризик проблем зі здоров’ям.

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Також у ВООЗ зазначили, що найефективніший спосіб захистити себе від коронавірусу – це часто мити руки.

Раніше український педіатр Євген Комаровський розповів, яким милом мити руки, щоб “змити” коронавірус.