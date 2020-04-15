Як справлятись зі стресом під час пандемії коронавірусу

Як перестати хвилюватись через коронавірус?
В умовах кризи природно почуватися засмученими, у стресі, розгубленими, відчувати страх чи гнів. Часто може допомогти розмова з близькими людьми. Будьте на зв’язку зі своїми друзями та родиною.
Якщо ви змушені залишатися вдома, дотримуйтеся здорового способу життя, що полягає у правильному харчуванні, здоровому сні, фізичних вправах та соціальних контактах з родиною.
Чи варто вживати алкоголь, щоб розслабитись?
Не варто. ВООЗ не радить палити, випивати та вживати наркотичні засоби під час пандемії. Окрім зміни загального самопочуття, алкоголь шкодить імунітету. Згідно з останніми дослідженнями, стійкість імунної системи є визначальним фактором у боротьбі з коронавірусом.
Якщо ви відчуваєте, що не в змозі впоратись зі стресом, поговоріть із медичним працівником чи консультантом. Складіть план, куди звертатися та як шукати допомоги для потреб фізичного та психічного здоров’я, якщо це необхідно.
Як пояснити дітям, що таке коронавірус?
Наведіть їм факти про те, що сталося у світі, поясніть, що відбувається зараз, і дайте їм чітку інформацію про те, як зменшити ризик заразитися хворобою тими словами, які вони можуть зрозуміти залежно від віку.
Розповідати про те, що може статися (наприклад, хтось з сім’ї та/або дитина може почати почуватися недобре і, можливо, доведеться побути в лікарні деякий час, щоб лікарі могли допомогти почуватися краще), потрібно винятково у заспокійливій манері.
Діти потребують любові та уваги дорослих, особливо у складний період життя. Приділіть їм додатковий час та увагу. Не забувайте слухати своїх дітей, говорити доброзичливо та заспокоювати їх. Якщо це можливо, створіть умови, щоб дитина могла грати та відпочивати.
Які умови необхідні для дітей на час карантину?
Діти реагують на стрес у різний спосіб: вони можуть бути тривожними, замкненими, розлюченими чи збудженими. Іноді стрес може призводити до енурезу. Реагуйте на поведінку вашої дитини, підтримуючи її, дослухайтеся до того, що хвилює малечу, приділяйте додаткову увагу та оточуйте дитину любов’ю.
Діти повинні бути поруч із батьками та родиною: уникайте ситуацій, які можуть розлучити дітей з тими, хто про них піклується. Якщо доводиться розлучитися з дітьми на якийсь час (наприклад, через госпіталізацію), обов’язково підтримуйте постійний зв’язок, телефонуйте та підтримуйте.
Дотримуйтеся звичного розкладу дня дитини або ж створіть новий розклад в нових умовах, виділяючи час для навчання, безпечних ігор та відпочинку.
Де шукати надійну інформацію про коронавірус?
Займіться збором фактів. Знайдіть інформацію, яка допоможе вам точно визначити власні ризики, щоб ви могли вжити обґрунтованих запобіжних заходів.
Визначте надійне джерело, якому ви можете довіряти, наприклад, веб-сайт ВООЗ або місцевий чи державний орган у сфері громадського здоров’я (наприклад, МОЗ та Центр громадського здоров’я).
Опирайтеся на навички, якими ви користувалися у минулому, які допомогли вам долати негаразди, і використовуйте їх для керування своїми емоціями у складні часи пандемії.