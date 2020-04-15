Як справлятись зі стресом під час пандемії коронавірусу

Наведіть їм факти про те, що сталося у світі, поясніть, що відбувається зараз, і дайте їм чітку інформацію про те, як зменшити ризик заразитися хворобою тими словами, які вони можуть зрозуміти залежно від віку.

Розповідати про те, що може статися (наприклад, хтось з сім’ї та/або дитина може почати почуватися недобре і, можливо, доведеться побути в лікарні деякий час, щоб лікарі могли допомогти почуватися краще), потрібно винятково у заспокійливій манері.

Діти потребують любові та уваги дорослих, особливо у складний період життя. Приділіть їм додатковий час та увагу. Не забувайте слухати своїх дітей, говорити доброзичливо та заспокоювати їх. Якщо це можливо, створіть умови, щоб дитина могла грати та відпочивати.