Грудне вигодовування під час пандемії: що потрібно знати

Діти здатні самостійно регулювати кількість молока, потрібну, щоб втамувати спрагу й задовольнити потреби в поживних речовинах. До того ж, що більше малюк їсть, то більше молока потім виробиться у матері.

Тож просто прикладайте дитину до грудей тоді, коли вона цього вимагає, і дозволяйте їй їсти, поки не насититься. Не намагайтеся дотримуватися графіку годувань.