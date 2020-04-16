Грудне вигодовування під час пандемії: що потрібно знати

Як часто можна годувати дитину грудьми?
Діти здатні самостійно регулювати кількість молока, потрібну, щоб втамувати спрагу й задовольнити потреби в поживних речовинах. До того ж, що більше малюк їсть, то більше молока потім виробиться у матері.
Тож просто прикладайте дитину до грудей тоді, коли вона цього вимагає, і дозволяйте їй їсти, поки не насититься. Не намагайтеся дотримуватися графіку годувань.
Чи можна замінити грудне молоко на молочні суміші?
Дитячу молочну суміш можна додавати у раціон дитини тільки за медичними показаннями! Самостійно батьки не можуть ухвалити таке рішення.
Грудне молоко — це і захист здоров’я малюка, і оптимальне харчування, яке нічим не можна замінити. Воно повністю задовольняє потреби дитини в їжі та рідині до шести місяців.
Чи можна від стресу втратити молоко?
Хвилювання та тривожність не спиняють вироблення молока і не впливають на нього негативно. Стрес може мати тимчасовий вплив. Натомість часте прикладання дитини до грудей збільшує кількість молока і сприяє виробленню гормонів, які заспокоюють і маму, і дитину.
Маля може бути неспокійним із різних причин. Якщо це вас турбує, зверніться до лікаря, не припиняючи годувати грудьми.
Як дбати про здоров’я під час грудного вигодовування?
Найкраще для маляти — грудне молоко. Продовжуйте грудне вигодовування навіть у кризових ситуаціях. Адже справа не лише в повноцінному харчуванні. Ви, ваше тепло й ваше молоко — це острівець стабільності, безпеки і спокою для дитини.
Якщо є така змога, обмежте свої домашні обов’язки лише годуванням грудьми або зціджуванням. Бажано, щоб догляд за малям (купання, перевдягання, прогулянки, вкладання спати) взяли на себе партнер/чоловік, інші члени родини або близькі люди чи друзі.
Якщо ви зціджуєтеся, ваші близькі можуть годувати маля з чашки, ложки або шприца.
З’явилися симптоми ГРВІ. Чи варто припиняти годування грудьми?
Якщо у вас з’явилися кашель, нежить та підвищилася температура, обов’язково повідомте про це вашого лікаря.
Використовуйте маску під час годування грудьми, щоб унеможливити потрапляння крапель інфікованого слизу до організму дитини, тим самим зменшуючи ризик її зараження.
Мийте руки перед тим, як:
- одягти маску;
- взяти маля;
- торкатися грудей;
- зціджуватися;
- користуватися молоковідсмоктувачем або посудом для зберігання грудного молока.
Для зниження температури приймайте парацетамол, більше спіть та відпочивайте.