Прийом аспірину раз на тиждень блокує декілька видів раку – дослідження

Прийом аспірину один або два рази на тиждень може знизити ризик захворювання декількома видами раку.

До такого висновку дійшли учені з Міланського державного університету.

Дослідники вважають, що дешевий знеболюючий засіб, який продається без рецепта, блокує фермент, що допомагає пухлинам утворюватися.

Команда учених виявила, що регулярне вживання ліків зменшило ризик захворіти на рак шлунка та стравоходу приблизно на третину.

Дослідження також показало, що люди, які приймають аспірин один чи два рази на тиждень, на 22% менше ризикують отримати рак підшлункової залози.

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Водночас учені не розглядали інші препарати, які приймали люди, і які можуть вплинути на ризик виникнення раку.

Міланський державний університет – найбільший державний університет у Мілані та Ломбардії, а також єдиний італійський університет, що входить до Ліги європейських дослідницьких університетів.

Нагадаємо, з 2020 року в Україні дослідження з ранньої діагностики раку стали безкоштовними.