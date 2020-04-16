Втрата смаку і оніміння обличчя – у світі фіксують нові симптоми Covid-19

Найчастіше хворі на коронавірус скаржаться на високу температуру, біль у горлі, кашель та ускладнення дихання.

Але у багатьох інфікованих цих симптомів взагалі немає. Лікарі у всьому світі фіксують рідкісні прояви недуги. Про те, що організм вражений небезпечним вірусом, може свідчити висип на шкірі чи навіть незначна втома.

Деякі з інфікованих Covid-19 розповідають, що у них навіть зникала здатність відчувати запахи і смаки.

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Лікарі із США розповідають, що у деяких заражених коронавірусом пацієнтів спостерігається почервоніння очей.

Про абсолютно нетипові прояви повідомляють також у італійських лікарнях. Тут хворі скаржаться на оніміння обличчя і поколювання в шиї. Але медики не виключають, що це може бути через стрес.

Раніше Факти ICTV писали, які симптоми коронавірусу переконають лікарів госпіталізувати хворого.