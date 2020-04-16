Одним із симптомів коронавірусу може бути висип на ногах.

До такого висновку прийшли італійські та іспанські медики.

У кожного п’ятого італійця, який був госпіталізований з діагнозом коронавірус, спостерігаються проблеми зі шкірою. Найчастіше вони зустрічаються серед дітей і підлітків.

В Асоціації педіатрів Іспанії розповіли, що висип при Covid-19 схожий на висипання від віспи або кору.

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Зазвичай, висип з’являється на пальцях ніг, але згодом заживає, не залишаючи слідів.

Медики закликали серйозно ставитися до подібного висипу і в разі його появи самоізолюватися і уважно стежити за станом здоров’я.

Також вони рекомендують не звертатися в лікарні тільки при наявності цього симптому.











Висип на ногах – лікарі назвали новий симптом коронавірусу / 3 фотографии

Раніше лікарі повідомили, що молоді пацієнти можуть не мати значних симптомів коронавірусу, але у них може спостерігатися втрата нюху або смаку. Це вказує на те, що вірус знаходиться в носовій порожнині.

Джерело: Metro