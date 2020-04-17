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Факти / Lifestyle

Комаровський розповів, чи можна прати маски з милом

Медичні маски можна прати за допомогою мила або іншого миючого засобу.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

– Для прання маски можна накидати в тазик мила, або налити миючого засобу для посуду, або пральний порошок, або білизни. Покласти туди маски, замочити на якийсь час, сполоснути чистою водою, повісити сушити і використовувати повторно, – сказав він.

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Комаровський підкреслив, що медичні маски є одноразовими, але якщо людина не може купити їх багато, тоді прати їх можна і потрібно.

Раніше Комаровський сказав, що медичні маски можна дезінфікувати в мікрохвильовці. Педіатр розповів, як правильно це робити.

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